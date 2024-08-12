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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кубок Гампера. «Барселона» сыграет с «Монако»

Из-за реконструкции «Камп Ноу» игра пройдет на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса. Кубок Жоана Гампера – товарищеский турнир, ежегодно организуемый «Барселоной».

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