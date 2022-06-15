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Продюсер Остудин рассказал, почему на Украине отказались от Светланы Лободы

Продюсер Остудин рассказал, почему на Украине отказались от Светланы Лободы

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Известный продюсер и журналист Алексей Остудин заявил, что певица Светлана Лобода из популярной артистки превратилась в человека, которого не хотят видеть ни в России, ни на Украине, сообщает «Собеседник».

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