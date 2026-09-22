Юлия Алферьева требует прекратить охрану знака LCW Modest в России

ИП из Краснодара Юлия Алферьева подала иск в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении охраны товарного знака LCW Modest в России.
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