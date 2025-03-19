Захарова сравнила Киев с переваренной пищей

Своим мнением дипломат поделилась в соцсети, передает УтроNews.Для начала она привела слова Владимира Зеленскогой, который заявил: «Мы не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина, невзирая на его аппетиты».
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