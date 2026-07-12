Что будет, если... мигрантов в России не останется

Виктор Борисов Причина только одна: в России им теплее и сытнее, чем в суверенных и столь любимых ими республиках. Которым они, кстати, и на хрен не нужны. Но нам нам-то все это зачем? Почему Россия должна принимать всю эту орду, кормить их, обогревать. Да еще и терпеть все их выходки. Это же саранча, которая сожрала все, что досталось им от СССР, и теперь тучей двинулась на Россию, сжирая и уничтожая все на своем пути. А как бороться с саранчей общеизвестно

Андрей М Так самое интересное, что все эти народы, которые сегодня приезжают работать в Россию, были в составе нашего государства.. И тогда эти люди тоже не говорили по русски! И в РФ их тогда было гораздо больше! Поймите простую вещь! Вся эта вакханалия вокруг мигрантов, срежисирована там, за бугром! И... я тоже трудился в свое время, но в Лабытнангах.. И народ там был из разных регионов СССР! А сегодня живу в Коми.. И соседи у меня через забор..Один азербайджанец, украинец, немец, коми....