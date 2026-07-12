НОВОСТИ ДУМЫ Почему это остро: С 1 июля 2026 года в России вступили в силу масштабные изменения в миграционном законодательстве.
Что будет, если... мигрантов в России не останется
Комментарии
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Виктор Борисов
Причина только одна: в России им теплее и сытнее, чем в суверенных и столь любимых ими республиках. Которым они, кстати, и на хрен не нужны. Но нам нам-то все это зачем? Почему Россия должна принимать всю эту орду, кормить их, обогревать. Да еще и терпеть все их выходки. Это же саранча, которая сожрала все, что досталось им от СССР, и теперь тучей двинулась на Россию, сжирая и уничтожая все на своем пути. А как бороться с саранчей общеизвестно
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1 н.
Андрей М
Так самое интересное, что все эти народы, которые сегодня приезжают работать в Россию, были в составе нашего государства.. И тогда эти люди тоже не говорили по русски! И в РФ их тогда было гораздо больше! Поймите простую вещь! Вся эта вакханалия вокруг мигрантов, срежисирована там, за бугром! И... я тоже трудился в свое время, но в Лабытнангах.. И народ там был из разных регионов СССР! А сегодня живу в Коми.. И соседи у меня через забор..Один азербайджанец, украинец, немец, коми....
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1 н.
Андрей М
Можно конечно оскорблять народы, называя их по разному и при этом их унижать.. Я рождён в СССР и мне с детства прививку сделали от нацизма и национализма.. У вас, как и у многих жителей интернета, сформировался, благодаря разным статьям "о беспределе мигрантов ", образ людей из Средней Азии как людей с невысоким интеллектом... Если они плохо говорят по русски, то это не означает, что они глупы! Знаете почему прибалты обижались на русских? Русские, прожив в Прибалтике всю жизнь, так и не смогли научиться говорить на языке того региона, где они проживали! А ЭТИ, хоть и с большим трудом,но все таки могут что-то по русски сказать... И , для прояснения моей точки зрения! Если бы можно было без ущерба для страны вообще отказаться от иностранной рабочей силы, то я бы был только ЗА!
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1 н.
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