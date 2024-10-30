Сбер сообщил о приостановке записи на сделки по «Семейной ипотеке»

В Сбербанке проинформировали о том, что граждане Российской Федерации более не смогут записываться на получение ипотечных кредитов в рамках «Семейной ипотеки», но они всё ещё могут заявлять о желании поучаствовать в программе.
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