В МИД России рассказали о возможности иноагентов голосовать на выборах

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Геннадий Аскальдович отметил, что проживающие за границей россияне, в том числе граждане, имеющие статус иноагента, смогут участвовать в президентских выборах на общих основаниях.
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