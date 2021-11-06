smi.media

186 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Галстуком подавился .Вопрос нескольких...
  • Георгий Михалев
    Чем языком чесать, пошла бы и сделала клизму любимому. У любимого запор уже две недели, обожрался он.Девушка Саакашвил...
  • Юрий Паршаков
    Кто платит, тот и музыку заказывает.Украинские автопр...

Приставы ФСПП взыщут с Telegram 5 млн рублей штрафов

Из-за отказа удалить запрещенную информацию, судебные приставы взыщут с мессенджера Telegram штрафы на общую сумму в 5 млн рублей, 7 ноября следует из данных электронного банка исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх