О чём говорят между собой Москва и Пхеньян

ВТ

Врам Тавризов

Зачем столько слов писать? У нас с стране все все правильно понимают Конечно , есть перевертыш слов и фактов у некоторых индивидуумов, но они не в счёт, им совсем мало что светит во всех смыслах Кстати, немалая заслуга в этом и Шойгу - его работа сейчас проявляется И Иран - договорённости с ним оглашаться полностью не будут. Скорее всего никогда / по причине того, что многих надо держать в неизвестности