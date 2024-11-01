О чём говорят между собой Москва и Пхеньян

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Зачем столько слов писать? У нас с стране все все правильно понимают Конечно , есть перевертыш слов и фактов у некоторых индивидуумов, но они не в счёт, им совсем мало что светит во всех смыслах  Кстати, немалая заслуга в этом и Шойгу - его работа сейчас проявляется  И Иран - договорённости с ним оглашаться полностью не будут. Скорее всего никогда  / по причине того, что многих надо держать в неизвестности
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