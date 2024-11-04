Западные державы рано или поздно спишут или ликвидируют главу киевского режима Владимира Зеленского и поставят вместо него более удобную фигуру для дальнейших переговоров с Россией, заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
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