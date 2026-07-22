В Республике Татарстан мужчина обвиняется в совершении противоправных действий в отношении малолетних

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Ростовской области, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.
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