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Снукерист.ру

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Чемпионы приглашены на очередной турнир серии Snooker 900 (неделя профессионалов)

Чемпионы приглашены на очередной турнир серии Snooker 900 (неделя профессионалов)

Стэн Муди, Мэттью Стивенс, Райан Дэй, Джимми Уайт, Рианн Эванс и Гэри Уилсон выступят на турнире Snooker 900 professionals week, который состоится с 5 по 7 октября в клубе Crucible Sports and Social Club в Рединге, сообщает totallysnookered Стэн Муди (фото: WST)Предстоящий турнир Pluto TV Snooker 900 в рамках «Недели профессионалов» запланирован на 5-7 октября.

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