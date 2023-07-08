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Посол РФ в Вашингтоне Антонов о поставке кассетных бомб Украине: «США приближают человечество к новой мировой войне»

Посол РФ в Вашингтоне Антонов о поставке кассетных бомб Украине: «США приближают человечество к новой мировой войне»

Решение администрации американского президента Джозефа Байдена поставить Киеву кассетные боеприпасы стало жестом отчаяния со стороны США, продолжая поднимать ставки в конфликте на Украине, Вашингтон приближает человечество к мировому конфликту.

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