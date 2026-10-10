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Ученые нашли источник самого далекого сигнала из космоса

Ученые нашли источник самого далекого сигнала из космоса

Международная группа ученых, используя космический телескоп NASA «Джеймс Уэбб», обнаружила карликовую галактику, в которой произошел самый далекий из известных быстрых радиовсплесков.

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