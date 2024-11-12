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Премьер Британии намекнул на попытку переубедить Байдена по ударам ВСУ вглубь России

Премьер Британии намекнул на попытку переубедить Байдена по ударам ВСУ вглубь России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул на попытку убедить действующего президента США Джо Байдена разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить дальнобойным западным оружием по российской территории.

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