Премьер Британии намекнул на попытку переубедить Байдена по ударам ВСУ вглубь России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул на попытку убедить действующего президента США Джо Байдена разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить дальнобойным западным оружием по российской территории.
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