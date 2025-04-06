Качать и перерабатывать – определены основные меры для выхода из энергетического кризиса в Африке Татьяна АрестоваУвеличение добычи и переработки нефти является для Африки основным способом преодоления текущего энергетического кризиса.
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