Extension from 200wk SMA could mark the end of the bull market E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! markethunter888 This analysis is centered around the indicator, i.
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