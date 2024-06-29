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«Бостон» выбрал форварда Летурно (200 см, 97 кг) под 25-м номером на драфте НХЛ. Он набрал 127 очков в 56 играх в школьной лиге

«Бостон» выбрал форварда Летурно (200 см, 97 кг) под 25-м номером на драфте НХЛ. Он набрал 127 очков в 56 играх в школьной лиге

Перед драфтом ожидалось, что габаритный 18-летний нападающий будет выбран во втором раунде.  В минувшем сезоне канадец выступал в канадской школьной лиге U18 AAA за колледж Сент-Эндрюс и стал лучшим бомбардиров, набрал 127 (61+66) очков в 56 играх.

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