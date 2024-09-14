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Более 20 граждан России пострадали в Египте

Более 20 граждан России пострадали в Египте

В результате ДТП с автобусом на трассе Суэц - Каир в Египте пострадали более 20 граждан России.В результате ДТП с автобусом на трассе Суэц - Каир в Египте пострадало множество туристов.

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