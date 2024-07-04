EY видит восстановление рынка IPO в Гонконге

Рынок IPO в Гонконге улучшится в ближайшие пять лет. Согласно аналитическим исследованиям аудитора EY, снижение процентных ставок и улучшение экономических условий будут способствовать этому росту В последние три года высокие процентные ставки в США и регуляторные ограничения ограничивали рынок IPO в Китае.