NYT: Путин дал понять Трампу и Уиткоффу о продолжении СВО до достижения целей

Президент России Владимир Путин дал понять американскому лидеру Дональду Трампу и его спецпосланнику Стиву Уиткоффу о намерении Москвы продолжить СВО до достижения всех целей, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.
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