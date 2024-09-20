ДТП легковых авто в Астрахани вышло жестким: «Лада» опрокинулась на крышу, а ее пассажира увезли в больницу

А всё из-за того, что водитель «Mitsubishi» не захотел уступить дорогу. Вчера примерно в 17:30 в Астрахани, на перекрестке улиц Магнитогорская и Ноздрина, произошло жесткое столкновение легковых автомобилей «Mitsubishi» и «Лада Гранта».