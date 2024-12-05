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Договор о стратегическом партнёрстве России и КНДР вступил в силу. Теперь официально

Договор о стратегическом партнёрстве России и КНДР вступил в силу. Теперь официально

Царьград Фото: коллаж Царьграда. Договор о стратегическом партнёрстве России и КНДР вступил в силу, сообщило агентство ЦТАК.

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