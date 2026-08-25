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Разин о Тодде в «Металлурге»: «Он выиграл бронзу в позапрошлом сезоне, серебро в прошлом Поэтому должно быть золото»

Спортивный директор « Металлурга » Евгений Бирюков и главный тренер команды Андрей Разин высказались о подписании контракта с форвардом Нэйтаном Тоддом .

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