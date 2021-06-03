Происшествия

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В Новосибирской области по факту падения ребенка в канализационный колодец возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.

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