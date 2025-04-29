Новый Haval F7x для России: объявлены цены[{"type":"text-block","attr":{},"content":"На прошлой неделе российский офис компании Haval анонсировал новый купеобразный кроссовер F7x второго поколения, а сейчас уже раскрыл все карты и опубликовал состав комплектаций и цены.