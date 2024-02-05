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Север Столицы

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Вице-мэр Ракова сообщила о первых свадебных церемониях в метро в этом году

Вице-мэр Ракова сообщила о первых свадебных церемониях в метро в этом году

Проведение подобных мероприятий стало возможным благодаря проекту «Новые адреса счастья» На станции «Маяковская» Московского метрополитена прошли первые свадебные церемонии в 2024 году — с 3 на 4 февраля.

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