Вице-мэр Ракова сообщила о первых свадебных церемониях в метро в этом году

Проведение подобных мероприятий стало возможным благодаря проекту «Новые адреса счастья» На станции «Маяковская» Московского метрополитена прошли первые свадебные церемонии в 2024 году — с 3 на 4 февраля.
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