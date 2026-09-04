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Осенняя посадка смородины: советы для начинающих и опытных садоводов

Осенняя посадка смородины: советы для начинающих и опытных садоводов

Правильная осенняя посадка смородины — залог её здоровья и обильного урожая на много лет вперёд. Если сделать всё вовремя и по правилам, куст быстро приживётся, окрепнет до зимы и весной пойдёт в рост без стресса.

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