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Рөстәм Нәбиевне хатыны, балалары турында ямьсез сүз әйтүдә гаеплиләр

Рөстәм Нәбиевне хатыны, балалары турында ямьсез сүз әйтүдә гаеплиләр, ә блогер талаша👇🏻 «Рөстәм, мин сезне ихтыяр көчегез өчен хөрмәт итәм.

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