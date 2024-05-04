Рөстәм Нәбиевне хатыны, балалары турында ямьсез сүз әйтүдә гаеплиләр, ә блогер талаша👇🏻 «Рөстәм, мин сезне ихтыяр көчегез өчен хөрмәт итәм.
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Рөстәм Нәбиевне хатыны, балалары турында ямьсез сүз әйтүдә гаеплиләр, ә блогер талаша👇🏻 «Рөстәм, мин сезне ихтыяр көчегез өчен хөрмәт итәм.