Скопление полиции у магазина встревожило петрозаводчан

Правоохранители прокомментировали, что произошло на Октябрьском проспекте Петрозаводчане накануне вечером заметили полицейские машины с включенными маячками и карету «скорой помощи» на Октябрьском проспекте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии