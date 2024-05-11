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Эндрю Нембард стал автором решающего дальнего броска в 3-м матче с «Никс»

Эндрю Нембард стал автором решающего дальнего броска в 3-м матче с «Никс»

Разыгрывающий «Индианы» стал автором решающего дальнего попадания. Эндрю забросил при счете 106:106 под сирену об окончании владения, когда до завершения четвертой четверти оставалось 16,4 секунды.

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