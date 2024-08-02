Десантников напугали микробами в фонтанах Новосибирска на День ВДВ-2024

В День ВДВ лучше не рисковать. Ведь к фонтанам часто подведены различные коммуникации и подсветки. Удар током можно получить, даже опустив ноги в фонтан – электрические провода от насосов и светильников могут быть повреждены.
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