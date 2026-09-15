Dancing With The Stars Was Last Year's Surprise TV Sensation — Can The Show Do It Again In Season 35?

Dancing With the Stars is almost back, and the show has its own big shoes to fill with Season 35. Here's how DWTS hopes to build on last year's massive success.
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