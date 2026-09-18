Бандеровцы посыпают голову пеплом: Укро-ПВО так зашкварно еще не отбивалась Худшее впереди, предупреждают американцы.
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