Многофункциональный робототехнический комплекс пожаротушения "Уран-14" на форуме «Армия-2024». ▪️Предназначен для пожаротушения участков местности и объектов в режиме дистанционного управления.
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Многофункциональный робототехнический комплекс пожаротушения "Уран-14" на форуме «Армия-2024». ▪️Предназначен для пожаротушения участков местности и объектов в режиме дистанционного управления.
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