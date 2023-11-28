Роберт Кеннеди-младший: «Биткоин — элегантное решение против цифровых валют ЦБ»

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выразил свою глубокую обеспокоенность по поводу цифровых валют, выпускаемых центральными банками (CBDC), охарактеризовав их как потенциальную угрозу для финансовой свободы обычных граждан.
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