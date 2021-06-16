В Администрации Ленинского района состоялась рабочая встреча главного врача ГБУЗ РК «Ленинская ЦРБ» Эдуарда Гаптракипова с ветеранами Ленинского района

15 июня 2021 года в Администрации Ленинского района состоялась рабочая встреча Главного врача ГБУЗ РК «Ленинская центральная районная больница» Эдуарда Гаптракипова с председателем Ленинской районной общественной организации социальной поддержки ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Екатериной Харионовской и ветеранами войны, труда и правоохранительных органов по вопросам Здравоохранения и организации медицинской помощи ветеранам Ленинского района.