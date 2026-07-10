Волошко вручил ноутбук выпускнику из Приморья, сдавшему ЕГЭ на 294 балла

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля, ФедералПресс. В ходе поездки в село Чугуевка председатель Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко встретился с местным выпускником Романом Каленюком, который завершил школу с блестящими результатами единого госэкзамена.
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