Украинцам пообещали переезд в Америку за вывод из окружения в Курской области натовских офицеров

Чьих военных просит не добивать американский президент? Светлана Гомзикова Фото: DPA/Picture-alliance/ ТАСС Материал комментируют: Алексей Анпилогов Украинским боевикам поступило интересное предложение — за спасение иностранных наемников, которые в составе ВСУ вторглись в Курскую область, им пообещали предоставить возможность переехать в Соединенные Штаты.