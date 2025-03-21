Театр абсурда
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Театр абсурда

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Украинцам пообещали переезд в Америку за вывод из окружения в Курской области натовских офицеров

Украинцам пообещали переезд в Америку за вывод из окружения в Курской области натовских офицеров

Чьих военных просит не добивать американский президент? Светлана Гомзикова Фото: DPA/Picture-alliance/ ТАСС Материал комментируют: Алексей Анпилогов Украинским боевикам поступило интересное предложение — за спасение иностранных наемников, которые в составе ВСУ вторглись в Курскую область, им пообещали предоставить возможность переехать в Соединенные Штаты.

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