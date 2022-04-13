Сани с лета, а парад с апреля: где и когда закроют Владивосток к военному параду

Первая репетиция состоится в ночь на 15 апреля. Также репетиции пройдут 19 и 22 апреля. Автомобильное движение и парковку ограничат с 3-х и до 7-ми часов по следующим адресам: по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская; по улице Светланская: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутская; по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская; по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская; по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.