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RT Russia

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РФС не будет вводить обязательные паузы на водопой по аналогии с ЧМ

РФС не будет вводить обязательные паузы на водопой по аналогии с ЧМ

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался о возможности введения в российских соревнованиях обязательных пауз на водопой по аналогии с чемпионатом мира 2026 года.

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