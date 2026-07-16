Нарушителей правил судоходства оштрафуют в автоматическом режиме

Привлекать к ответственности нарушителей на внутреннем водном транспорте станет проще и быстрее. Теперь данные с камер фото- и видеофиксации будут прямым основанием для штрафа, без необходимости составлять протокол.
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