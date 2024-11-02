Минниханов: Дорожная техника зимой должна быть готова к работе в две-три смены

За последние восемь лет Татарстан закупил порядка 700 единиц дорожно-коммунальной техники. С наступлением осенне-зимнего периода важно обеспечить не только ее техническую готовность, но и укомплектовать персоналом, заявил на субботнем совезании в Доме Правительства РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов.