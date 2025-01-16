После удара БПЛА в российском регионе загорелась нефтебаза: главное за сутки

МОСКВА, 16 января, ФедералПресс. Вооруженные силы Украины атаковали несколько регионов России, действующий президент США Джо Байден заявил, что укрепил НАТО и сохранил свободу Киева, а в МИД РФ предупредили россиян о возможных провокациях ВСУ перед инаугурацией Дональда Трампа.