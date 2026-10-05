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Тульские новости

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Прокуратура Тулы проверит соблюдение техники безопасности на КМЗ

Прокуратура Тулы проверит соблюдение техники безопасности на КМЗ

Проверка установит соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности на предприятии.Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств несчастного случая на предприятии на КМЗ.

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