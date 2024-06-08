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Итоги выборов в Индии: Моди сохраняет власть, но с подрезанными крыльями

Итоги выборов в Индии: Моди сохраняет власть, но с подрезанными крыльями

НЬЮ-ДЕЛИ (ИА Реалист). Поражение индийского лидера Нарендры Моди на выборах стало не чем иным, как «кармическим» завершением крайне поляризованных парламентских выборов, наполненных ненавистью и антимусульманскими выпадами, считает Харис Заргар, исследователь Международного института социальных исследований Университета им.

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