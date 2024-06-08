Итоги выборов в Индии: Моди сохраняет власть, но с подрезанными крыльями

НЬЮ-ДЕЛИ (ИА Реалист). Поражение индийского лидера Нарендры Моди на выборах стало не чем иным, как «кармическим» завершением крайне поляризованных парламентских выборов, наполненных ненавистью и антимусульманскими выпадами, считает Харис Заргар, исследователь Международного института социальных исследований Университета им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии