Министр обороны Венгрии на встрече с коллегами из стран «Бухарестской девятки» призвал их к осторожности в вопросе расширения НАТО

Руководитель венгерского военного ведомства Криштоф Салаи-Бобровницки во время встречи со своими коллегами из стран «Бухарестской девятки» призвал их к осторожности в вопросе расширения Североатлантического альянса.
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