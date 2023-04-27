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Министр обороны Венгрии на встрече с коллегами из стран «Бухарестской девятки» призвал их к осторожности в вопросе расширения НАТО

Министр обороны Венгрии на встрече с коллегами из стран «Бухарестской девятки» призвал их к осторожности в вопросе расширения НАТО

Руководитель венгерского военного ведомства Криштоф Салаи-Бобровницки во время встречи со своими коллегами из стран «Бухарестской девятки» призвал их к осторожности в вопросе расширения Североатлантического альянса.

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