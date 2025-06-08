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Фридрих Мерц: бешеный «фриц» обещает еще больше помогать режиму Зеленского

Фридрих Мерц: бешеный «фриц» обещает еще больше помогать режиму Зеленского

Несмотря на откровенно провальный визит в Белый дом, в ходе которого немецкий канцлер выглядел, скорее, как турист на экскурсии, чем как политик, претендующий на роль сильного лидера, Фридрих Мерц всё же не оставляет попыток создать себе образ эдакого геополитического мачо, способного, а главное, достойного решать судьбы мира и отдельных стран и народов.

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