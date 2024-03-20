Breakthrough Catalyst Turns Sewage Into Clean Energy By Brian Westenhaus of OilPrice.com Pohang University of Science & Technology scientists have developed a catalyst for the urea oxidation reaction, enhancing hydrogen generation efficiency.
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