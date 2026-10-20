История создания фильма "Служили два товарища"

История создания фильма Евгения Карелова "Служили два товарища" незамысловата, но полна разновекторных смыслов.
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Чё-то статейка какая-то... с подливкой. Руки и глаза помыть хочется.